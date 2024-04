Talsperren im Harz für den Sommer gut gefüllt

Lage an Harzer Talsperren entspannt sich leicht

Die Hochwassersituation an den Harzer Talsperren entspannt sich leicht. Die Füllstände gingen etwas zurück, teilten die Harzwasserwerke am Donnerstag in Hildesheim mit. Einerseits fließe weniger Wasser in die Speicher und andererseits sei in den vergangenen Tagen deutlich mehr Wasser als üblich an die Flüsse abgegeben worden.