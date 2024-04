Mögliche rechtsextreme Einstellung von Polizist untersucht

Demonstration nach tödlichen Polizeischüssen angemeldet

Nach den tödlichen Polizeischüssen in Nienburg ist am Samstag eine Demonstration in der Stadt geplant. Die Polizei erwartet zu der angemeldeten Veranstaltung rund 300 Teilnehmer, wie eine Sprecherin der Polizei sagte. Die Veranstaltung steht unter Motto «Justice for Lamin». Die Demonstration soll um 14.00 Uhr am Bahnhof beginnen, durch die Stadt führen und am Bahnhof enden. Eine Privatperson hat laut Polizei die Demonstration angemeldet.