Ausstellung zeigt Mode aus dem antiken Rom

Those About To Die: Alles über die Gladiatoren-Serie von Roland Emmerich

In der neuen Roland Emmerich-Serie „Those About To Die“ nimmt der deutsche Regisseur das Leben und Sterben der Gladiatoren im Römischen Reich unter die Lupe. Zum Cast gehört auch ein Hollywood-Superstar. Hier liest Du, was wir bisher über die Serie wissen.