Selimbegovic: Holstein Kiel «eine brutale Aufgabe für uns»

Hansa Rostock steckt mitten im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga. Dass der kommende Gegner um den Aufstieg kämpft, erleichtert die Lage in Rostock sicher nicht. Trainer Selimbegovic warnt.

Abstiegskandidat FC Hansa Rostock erwartet in der 2. Fußball-Bundesliga in Holstein Kiel eine besonders schwere Aufgabe. «Die werden von der ersten Sekunde probieren, uns reinzudrücken», sagte Trainer Mersad Selimbegovic vor dem Spiel am Samstag (13.00 Uhr/Sky) in Kiel. «Wir schauen, dass wir denen Plan A ein bisschen zerstören, sodass sie vielleicht auf Plan B gehen müssen. Wenn wir das schaffen, haben wir eine Chance.»

Die Gäste zeichne eine sehr gute Mischung aus Intensität und fußballerischen Elementen aus, so Selimbegovic. «Das ist eine brutale Aufgabe für uns.» Holstein Kiel steht nach 26 Spieltagen mit 49 Punkten auf dem zweiten Tabellenrang. Rostock kommt bislang lediglich auf 28 Zähler und steht auf dem Abstiegsrelegationsrang. Mit Blick auf das Restprogramm meinte Selimbegovic, «dass man mit zwölf Punkten in den sicheren Hafen kommt, vielleicht auch mit ein oder zwei weniger».

Nach dem Spiel bei Aufstiegskandidat Kiel trifft Rostock im Ligaschlussspurt noch auf Wehen Wiesbaden, Hertha BSC, Magdeburg, Tabellenführer FC St. Pauli, Karlsruhe, Schalke 04 und Paderborn.