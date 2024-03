Ansturm der Camper: Ostern ist Saisonauftakt

Die Wettervorhersagen für die Ostertage sind nicht schlecht. Wohnmobilisten zieht es jetzt mit Macht auf die Plätze.

Die Campingbranche in Mecklenburg-Vorpommern blickt zuversichtlich auf das Osterwochenende, an dem traditionell der Startschuss für die Saison fällt. «Die Buchungslage zu den Feiertagen ist sehr gut», sagte Berit Neumann von der Geschäftsstelle des Landesverbandes der Campingwirtschaft nach Gesprächen mit Betreibern der Deutschen Presse-Agentur.

Auf einigen Plätzen sei schon seit über einer Woche viel los, nachdem unter anderem Niedersachsen am 16. März als erstes Bundesland in die Osterferien gestartet ist. Etwa ein Drittel der 70 Plätze im MV-Campingverband sei sogar ganzjährig geöffnet.

Viele Dauercamper sind nach Neumanns Worten jetzt unterwegs, aber auch Familien mit Kindern. «Es sind die Wohnmobilisten, noch nicht die Camper mit Zelt, dafür ist es noch ein bisschen zu kühl.»

Während zu Ostern noch vielerorts freie Plätze in bester Lage zu bekommen seien, könne es in der Sommersaison, die traditionell mit Herrentag und Pfingsten losgeht, gerade an der Küste eng werden, so Neumann. Viele Camper wollten aber spontan unterwegs sein, sich nicht monatelang im Voraus festlegen.

Ihnen soll die im vergangenen Jahr freigeschaltete Campfindo-App helfen. «Damit kann man tagesaktuell abfragen, wo freie Kapazitäten sind, man bekommt Spontaneität zurück», sagt Neumann. Bisher machten 45 Campingplätze mit, im nächsten Schritt sollen es 100 werden. Bisher sind Plätze im Nordosten und Brandenburg abrufbar. Zeitnah sollen weitere Bundesländer an das System angeschlossen werden, heißt es.

Dem Verband zufolge gibt es in Mecklenburg-Vorpommern rund 250 Campingplätze mit zusammen 16.000 Stellplätzen. Im vergangenen Jahr zählte das Statistische Landesamt auf den Plätzen 5,4 Millionen Übernachtungen. Insgesamt weist die Statistik für 2023 gut 32 Millionen Gäste-Übernachtungen aus.