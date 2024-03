Zu Ostern geht die Campingsaison im Norden richtig los

Regnerischer Heiligabend im Norden erwartet

Die Menschen in Hamburg und Schleswig-Holstein müssen sich zu Heiligabend mal wieder auf trübes Wetter einstellen. «In der Nacht zu Sonntag soll es überwiegend regnerisch werden, und auch tagsüber gibt es voraussichtlich Regen», sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Mittwoch in Hamburg. Änderungen in den Wettermodellen seien bis zum Wochenende aber noch möglich. Dazu werden laut DWD-Prognose in Schleswig-Holstein einstellige Temperaturen erwartet, in Hamburg bis elf Grad. Auch für den ersten Weihnachtstag am Montag rechnet der Wetterdienst demnach mit Niederschlag.