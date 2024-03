Mutmaßliche Vergewaltigung in Gießen: Verdächtiger in U-Haft

Auf einem Feldweg soll eine Frau vergewaltigt worden sein. Die Ermittler fahnden mit einem Phantombild - und machen einen Verdächtigen ausfindig.

Fast zwei Wochen nach der mutmaßlichen Vergewaltigung einer Frau auf einem Feldweg in Gießen sitzt ein Tatverdächtiger in Untersuchungshaft. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, nahm die Kriminalpolizei den 47-Jährigen am Mittwoch in der Gießener Innenstadt fest. Er befinde sich in einem hessischen Gefängnis.

Die Polizei stütze sich demnach auf Angaben der Frau und auf mehrere Zeugen, die den Verdächtigen auf einem Phantombild wiedererkannt hätten. Der Mann bestreite die Tat. Die Ermittler untersuchen laut Mitteilung weiter Spuren und befragen Zeugen.

Der Verdächtigte soll der 25 Jahre alten Frau demnach am 15. März auf einem Feldweg den Weg versperrt haben. Anschließend habe er sie genötigt, in ein Gebüsch zu gehen.