Jacke bei Straßenraub erbeutet: Viereinhalb Jahre Haft

Luxusuhren entrissen - Angeklagte schweigt im Prozess

Weil sie den Besitzern teure Armbanduhren entrissen haben soll, steht eine 26-Jährige vor dem Berliner Landgericht. Die Staatsanwaltschaft legt der Frau vier Fälle zur Last. Vor allem ältere Menschen seien unter einem Vorwand in ein Gespräch verwickelt und plötzlich attackiert worden. Die Anklage lautet unter anderem auf schweren Raub, Körperverletzung, Sachbeschädigung und Diebstahl. Zu Prozessbeginn am Freitag hat die Angeklagte, die zuletzt in Duisburg (Nordrhein-Westfalen) wohnte, geschwiegen.