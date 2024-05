Eintracht-Frauen wollen Königsklassen-Teilnahme klarmachen

Die Eintracht-Frauen können zum dritten Mal hintereinander in die Champions League einziehen. Ein Sieg beim direkten Rivalen Hoffenheim wäre ein Riesenschritt.

Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt wollen sich im direkten Duell bei der TSG 1899 Hoffenheim für eine Champions League-Teilnahme empfehlen. In der Partie des drittletzten Bundesliga-Spieltags am Samstag (14.00 Uhr/MagentaSport, DAZN und ZDF-Livestream) im Dietmar-Hopp-Stadion wird mit einer Vorentscheidung gerechnet. «Es ist kein Finale. Aber wir wollen so auftreten, als sei es eines», sagte Eintracht-Trainer Niko Arnautis.

Die Frankfurterinnen haben auf dem dritten Tabellenplatz, der am Ende den Einzug in die Königsklasse garantiert, einen Punkt Vorsprung auf die TSG, die zudem zum Saisonfinale noch den designierten Meister FC Bayern München empfängt. «Es ist das wahrscheinlich wichtigste Spiel der Saison», sagte Eintracht-Stürmerin Lara Prasnikar. Ihr Club hatte in dieser Spielzeit die Gruppenphase der finanziell lukrativen Champions League erreicht.

Eine bitte Nachricht mussten die Eintracht-Frauen vor der so wichtigen Begegnung noch hinnehmen: U20-Nationalspielerin Ilayda Acikgöz hat sich im Training das vordere Kreuzband im rechten Knie gerissen und wird in den kommenden Tagen operiert.