Festnahmen: Wahlplakate von CDU, SPD und Grünen beschädigt

Zwei Männer und eine Frau sollen in der Nacht in Berlin-Lankwitz Wahlplakate von CDU, SPD und Grünen beschädigt haben. Die Polizei nahm die 23-Jährige und die beiden 22-Jährigen fest, wie die Beamten in Berlin am Donnerstag mitteilten. Ein Zeuge hatte den Angaben zufolge das Trio in der Kaiser-Wilhelm-Straße beobachtet und die Polizei gerufen.

Ein Polizeiauto bei einem Einsatz. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/Symbolbild

Nachdem die Ermittler die Personalien der drei festgestellt hatten, kamen sie wieder auf freien Fuß. Der Staatsschutz, der bei politisch motivierten Straftaten zuständig ist, ermittelt.

