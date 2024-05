Empörung über Protest-Erklärung von Dozenten zu Gaza-Krieg

Mehrere Verletzte bei Auseinandersetzung in Mitte

Vier Menschen sind bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen in Berlin-Mitte verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, gerieten die beiden Gruppen in der Nacht auf Samstag im James-Simon-Park zunächst in einen verbalen Streit. Daraufhin sei es zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen, bei der mutmaßlich ein Messer und Reizgas benutzt worden seien. Ein 18-Jähriger erlitt Stichverletzungen im Rumpfbereich und am Kopf. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus, in dem er notoperiert wurde. Lebensgefahr besteht nach Angaben der Polizei nicht. Ein 27-Jähriger kam mit einer Stichverletzung im Gesicht zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.