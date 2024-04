BVG: Einige Anzeigetafeln zeigen keine Abfahrtszeiten

Technische Störung bei der BVG: Die Anzeigetafeln zeigen Fahrgästen auf einigen Linien nur, in welche Richtung ihre Bahn fährt, nicht jedoch die Abfahrtszeit. Mancherorts auch gar nichts.

Das Logo der BVG in Form eines gelben Herzens hängt in der Firmenzentrale in einem Fenster. © Soeren Stache/dpa/Symbolbild

Die Anzeigetafeln der Berliner U-Bahn sind am Mittwoch auf mehreren Linien ausgefallen. «Aktuell zeigen unsere Daisy-Anzeiger auf einigen U-Bahnlinien leider keine Abfahrtszeiten an, sondern nur die jeweilige Fahrtrichtung», teilte ein Sprecher der Berliner Verkehrsbetriebe auf Anfrage mit. Fahrgäste würden demnach auf den Bahnsteigen per Durchsagen informiert, dass die U-Bahnen trotz fehlender Minutenangaben fahren. «Unsere Fachleute arbeiten an einer Lösung des Problems», hieß es.

Zuvor hatte die BVG auf der Plattform X (ehemals Twitter) darüber berichtet, dass die Anzeigetafeln auch «Kein Zugverkehr» anzeigten. «Das ist falsch - die Züge sind unterwegs, teilweise verspätet», hieß es in dem Post. Die Anzeigetafeln am Wittenbergplatz waren vollkommen ausgefallen, auch entlang der U2 zeigten die Anzeigetafeln nichts an.