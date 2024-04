Arbeitsplatz von KI: Ausstellung im Museum für Kommunikation

Übermaß an Hass ist «Ende jeder zivilisierten Gesellschaft»

Der Publizist Michel Friedman hat mehr individuelles Engagement für freiheitliche Systeme und Demokratie eingefordert. «Ein Übermaß an Hass ist das Ende jeder zivilisierten Gesellschaft», sagte der 68 Jahre alte frühere Vizepräsident des Zentralrats der Juden in Deutschland am Donnerstag in einer «Berliner Rede zur Freiheit» genannten Veranstaltung der FDP-nahen Friedrich-Naumann-Stiftung. «Die Gleichgültigkeit gegenüber dem Hass macht die Gleichgültigen zu Mittätern», so Friedman.