Vollbremsung bei Krankentransport: Seniorin schwer verletzt

Nach schwerem Unfall: Beifahrerin im Krankenhaus gestorben

Nach einem Frontalzusammenstoß mit einem Lastwagen in Unterfranken ist auch die Beifahrerin des getöteten Autofahrers gestorben. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, erlag die 78-Jährige am Samstag im Krankenhaus ihren schweren Verletzungen. In einer Mitteilung vom Donnerstag hatte die Polizei das Alter der Frau zunächst mit 79 Jahren angegeben und ihre Angabe am Sonntag korrigiert.