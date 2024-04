CSU lehnt politische Aufarbeitung der Corona-Maßnahmen ab

Wieler und Cichutek mit dem Bundesverdienstkreuz geehrt

Für ihre Verdienste bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die Wissenschaftler Lothar Wieler und Klaus Cichutek mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Sie hätten die Bewährungsprobe der Pandemie «glänzend bestanden» und «unserem Staat und den Menschen in unserem Land in schwerer Zeit einen großen Dienst erwiesen», sagte Steinmeier am Donnerstag bei der Übergabe der Auszeichnungen im Schloss Bellevue in Berlin.