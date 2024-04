Libera Koskelo verlängert bei Stuttgarter Volleyballerinnen

Saison-Aus für Dresdner Volleyballerinnen

Die Volleyballerinnen des Dresdner SC sind im Kampf um die deutsche Meisterschaft nach der zweiten Niederlage in der Vorschlussrunde ausgeschieden. Das Team von Trainer Alexander Waibl musste sich am Samstag in der heimischen Arena im Playoff-Halbfinalspiel Titelverteidiger Allianz MTV Stuttgart deutlich mit 0:3 (18:25, 16:25, 16:25) geschlagen geben. Der Vorrundendritte hatte in der Best-of-three-Serie am Mittwoch bereits die erste Partie in Stuttgart mit 0:3 verloren.