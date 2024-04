Stuttgarterinnen erzwingen fünftes Spiel im Playoff-Finale

Titelverteidiger Stuttgart gewinnt die vierte Partie gegen den SSC Palmberg Schwerin mit 3:0. Die Entscheidung fällt nun am Sonntag in Schwerin.

Die Volleyballerinnen von Allianz MTV Stuttgart haben im Playoff-Finale um die deutsche Meisterschaft ein fünftes Spiel erzwungen.

Der Titelverteidiger und dreimalige Meister gewann verdient mit 3:0 (26:24, 25:19, 25:20) gegen den SSC Palmberg Schwerin und glich in der «Best-of-five»-Serie zum 2:2 aus. Die Entscheidung fällt damit am Sonntag im letzten Duell in Schwerin (17.10 Uhr).

Die Stuttgarterinnen wahrten damit vor 2251 Zuschauern in der ausverkauften Scharrena auch die Chance auf das nationale Triple aus Meisterschaft, Pokal und Supercup. Bundesliga-Rekordmeister Schwerin hofft weiter auf den ersten Titel seit 2018. Beste Punktesammlerin war die MTV-Topspielerin Krystal Rivers mit 21 Zählern.

Der SSC bereitete den Gastgeberinnen im ersten Satz mit schnellem Spiel viele Probleme, zudem tat sich Rivers zunächst schwer. Erst zum Ende hin stand der Block der Stuttgarterinnen sicherer, so konnten sie sich knapp durchsetzen. Auch im zweiten Durchgang blieb die Partie zunächst eng. Doch dann setzte sich Stuttgart um die starke Außenangreiferin Maria Segura Palleres ab und sorgte für die Vorentscheidung. Im dritten Satz brachte der MTV den Sieg dann mit der immer besser werdenden Rivers nach Hause.