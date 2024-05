Bürgermeister Khan in London wiedergewählt

LoL-Worlds-Finale 2024 kommt nach London

Nach dem Mid-Season Invitational in diesem Jahr wird auch das Finale der League-of-Legends-Weltmeisterschaft 2024 in London ausgetragen werden. Wie Veranstalter Riot Games mitteilte, findet der Höhepunkt der «größten E-Sport-Veranstaltung der Welt» in der Arena «The O2» am 2. November 2024 statt.