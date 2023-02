Nett sein lohnt sich – für günstige Vodafone Zusatzkarten zum Mobilfunk-Vertrag

Featured: GigaMobil: Das sind die neuen Vodafone-Tarife mit noch mehr Datenvolumen

Ob Gelegenheits- oder Dauer-Surfer:in – Vodafone hat für Deine mobilen Smartphone-Gewohnheiten genau die passenden Mobilfunk-Angebote. Ab dem 1. Juni bekommst Du mit den neuen GigaMobil-Tarifen noch mehr Datenvolumen für unterwegs und für Dein GigaDepot. Finde jetzt Dein ideales GigaMobil-Paket! Vodafone hat seinen Mobilfunk-Tarifen einen neuen Namen und ein starkes Upgrade verpasst. Ab dem 1. Juni stehen Dir mit den GigaMobil-Tarifen bis zu 25 Prozent mehr Datenvolumen zur Verfügung. Und wer jetzt bucht oder wechselt, sichert sich mit dem Code „GIGA” auch noch 20 Prozent Rabatt auf den Basispreis. GigaMobil: Was bieten die neuen Vodafone Mobilfunk-Tarife? Wie gewohnt kannst Du mit Vodafone individuelle Leistungspakete buchen und diese mit zusätzlichen Optionen auf Deine Bedürfnisse abstimmen. In allen GigaMobil-Tarifen ist eine Allnet-Flat enthalten, mit der Du in den EU-Ländern unbegrenzt telefonieren und SMS verschicken kannst. Dabei surfst Du mit maximal ...