Streaming-Tipps der Woche

Was sich derzeit zu streamen lohnt - zum Beispiel eine Serie über einen Lieblingskiosk

Ein Mann fürchtet um sein zweites Wohnzimmer und fünf Freunde fürchten sich vor dem Erwachsenwerden.

«Späti» (ZDF)

Für Fred ist sein Lieblings-Kiosk wie eine Art Zuhause. Als der Besitzer des Spätis kurzfristig in die Türkei reisen muss, dessen Tochter Aylin sich aber auf die Schule konzentrieren soll, steht Freds zweites Wohnzimmer plötzlich auf dem Spiel. Der Stammkunde nimmt die Sache in die Hand. Denn wie schwierig kann es schon sein, ein paar Tage hinter der Späti-Theke zu stehen? Doch die plötzliche Verantwortung bringt ihn schnell an seine Grenzen. Fred kann jede Hilfe gebrauchen: Nicht nur die verschiedensten Stammkunden und skurrilsten Späti-Gäste stehen bei ihm auf der Matte, sondern auch Hausbesitzerin Frau Gröner, der jedes Mittel recht ist, um den Späti aus dem Haus zu bekommen. Die Comedyserie «Späti» steht seit 28. März im ZDF-Streamingportal. Neben Wilson Gonzalez spielen Gülseren Erkut und Alexander Finkenwirth mit. Ein besonderer Hingucker sind die Gast-Stars - unter ihnen sind Bill Kaulitz, Sophie Passmann, Maximilian Mundt, Jasna Fritzi Bauer und Ski Aggu.

«Intimate» (Joyn)

Die deutsche Comedyserie «Intimate» geht in die zweite Staffel. Die fünf Freunde Emil, Oskar, Bruno, Leo und Max sind weiterhin unentschlossen, ob sie jung bleiben oder erwachsen werden möchten. Während Oskar und Bruno ihre Schauspielkarriere fast in den Sand setzen, kämpfen Leo, Emil und Max vor allem mit ihrem Liebesleben. Ist eine monogame Zweierbeziehung wirklich so langweilig, wie es Max’ Freundin Isabella suggeriert? Stehen Frauen wirklich nur auf Alpha-Typen und ist Emil einfach noch viel zu kindisch? Und wie kann Leo seinem Ex-Freund Florre klarmachen, dass er ihn zurückhaben will - nur ihn, sonst keinen? Ab 1. April auf Joyn.

«Handbuch einer Anstandsdame» (Netflix)

Elena Bianda hat einen wichtigen Job: Sie hilft jungen Frauen aus reichen Familien, den richtigen Ehemann zu finden. Damit das klappt, gibt sie den hoffnungsvollen Mädchen jede Menge Verhaltensregeln mit auf den Weg, begleitet sie auf Bälle und Spaziergänge und berät sie in allen wichtigen und unwichtigen Angelegenheiten rund um das Leben und die Liebe. Nur eines ist nicht vorgesehen: dass Elena selbst sich verliebt. «Handbuch einer Anstandsdame» nennt sich die rasante und amüsante spanische Serie. Die acht Folgen spielen im Madrid des Jahres 1880, bunte Ballroben und jede Menge Drama inklusive.

«Der Junge und die Wildgänse» (KiKA-Player und ARD)

KiKA zeigt aktuell einen Familienfilm mit wunderschönen Naturaufnahmen. In «Der Junge und die Wildgänse» muss Thomas in den Ferien zu seinem Vater nach Südfrankreich. Nicht mal Internet gibt es da mitten im Nirgendwo. Doch sein Vater hat eine verrückte Idee: Er will eine bedrohte Wildgänse-Art sicher von Norwegen nach Frankreich bringen, damit die Tiere künftig alleine den Weg in den Süden finden. Mit einem Ultraleichtflugzeug will er die Schar begleiten und vorneweg fliegen. Und Thomas soll ihm dabei helfen. Zu sehen ist der warmherzige Abenteuerfilm auf kika.de, im KiKA-Player und in der ARD-Mediathek.