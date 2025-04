Deutsche Stimmen von US-Stars warnen vor Stimm-Robotern

Andy Warhol: KI-Stimme lässt den Künstler in der Netflix-Doku selbst zu Wort kommen

Tief, monoton und fast schon ein bisschen künstlich − so klingt Andy Warhol in der neuen Netflix-Dokuserie „The Andy Warhol Diaries“. Das Besondere daran: In den sechs Folgen kommt der Künstler selbst zu Wort und das, obwohl er bereits vor 35 Jahren verstorben ist. Wie Andy Warhols Stimme mit Hilfe einer Künstlichen Intelligenz (KI) „wiederbelebt“ wurde, verraten wir Dir hier. Lediglich drei Minuten lang ist der originale Mitschnitt der Kunst-Ikone, der als Vorlage für Andy Warhols KI-Stimme diente. The Andy Warhol Diaries-Regisseur Andrew Rossi arbeitete mit dem Unternehmen Resemble AI zusammen, das eine Deepfake-Technik entwickelt hat, mit der jede Stimme via KI reproduziert werden kann. KI-Stimme: So wurden Andy Warhols Worte wiederbelebt Die KI von Resemble AI analysiert die charakteristischen Phoneme aus den Originalaufnahmen und kann so berechnen wie andere Laute, die nicht im Video zu hören sind, klingen würden. Auf dieser Grundlage konnte Rossi den ...