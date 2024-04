Netflix: Großes Interesse an Doku über Berliner Serienmörder

Thriller und Killer: Das sind Deine GigaTV-Highlights im Juni

Im Juni mit GigaTV kochen die Emotionen über: Jake Gyllenhaal lässt sich in „Ambulance“ im entführten Rettungswagen durch Los Angeles jagen. Die Kultserie „Law & Order“ geht in die 21. Runde. Und „BTK“ rollte den Fall eines Serienkillers mit erschreckender Präzision neu auf. Hier kommen Deine GigaTV-Highlights im Juni: Gute Unterhaltung! Nur weil die Sonne scheint, muss der Nervenkitzel nicht fehlen. Mit GigaTV steht Dir im Juni genug Filmstoff für jede Menge Action-Abende bereit. Darunter zum Beispiel die zweistündige Verfolgungsjagd im Blockbuster Ambulance. Regisseur Michael Bay adaptiert einen schwarzhumorigen dänischen Actionfilm und dreht dessen Spannungs-Regler auf 200 Prozent. Explosionen, coole Sprüche und ein Jake Gyllenhaal in Spiellaune. Obendrauf verlost Vodafone in Kooperation mit KinoweltTV einen Gasgrill mit Zubehör im Wert von circa 1.000 Euro. Bei unseren TV-Tipps ist bisher nichts für Dich dabei? Dann wirf doch mal einen Blick in das ...