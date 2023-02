Wild Hearts: Alle Waffen freischalten & Tier-List

Als Jäger und Jägerin in „Wild Hearts“ kämpfst Du mithilfe Deiner Waffen gegen die imposantesten Kemono. Du startest das Spiel mit einem klassischen Katana und schaltest mit der Zeit immer mehr Waffen frei, die Du nach Belieben weiterentwickeln kannst. Eine Tier-List der besten und schlechtesten Exemplare und wie Du in Wild Hearts alle Waffen freischaltest, findest Du im Folgenden.

Es gibt insgesamt acht Waffen, die alle unterschiedliche Angriffstypen, Werte, Reichweiten und Kombos haben. Dadurch ergeben sich unterschiedliche Spielstile – mindestens einer davon wird Dir mit Sicherheit zusagen! Da Du gleich mehrere Waffen einer anderen und derselben Art besitzen kannst, sind individuelle Anpassungen in Bezug auf den Angriffswert, die kritische Trefferrate, elementare Attribute, Leiden sowie innewohnenden und geerbten Fähigkeiten möglich.

Karakuri-Katana

Du beginnst Dein Leben als Jäger oder Jägerin mit einem Karakuri-Katana. Es ist bezüglich Angriffskraft und Mobilität recht ausgeglichen. Für den Einstieg ist das Karakuri-Katana ideal, um sich an die Steuerung im Kampf zu gewöhnen. Mit Blick auf alle anderen Waffenarten ist es eher unspezialisiert. Daher eignet es sich perfekt als Ausgangspunkt für jede Art von Vergleichen.

• Angriffswert (Standard): 50

• Physisches Angriffsattribut: Schlitz/Schnitt

• Freischalten: Von Anfang an

Nodachi

Mit dem Nodachi teilst Du mehr Schaden aus als mit dem Karakuri-Katana. Stattdessen büßt Du etwas Mobilität ein. Aufgeladene Hiebe haben eine hohe Chance, bösartige Kemono zu brechen und mit einem Schlag hohe Schadenspunkte rauszuhauen. Während des Aufladens bist Du ein leichtes Ziel für die meisten Angriffe der flinken Kemono. Deine Positionierung ist daher von immens hoher Bedeutung.

• Angriffswert (Standard): 85

• Physisches Angriffsattribut: Schlitz/Schnitt

• Freischalten: Nach Abschluss des Tutorials

Wild Hearts: Bogen freischalten & benutzen

Greifst Du lieber aus sicherer Entfernung an, dann ist der Bogen das Mittel der Wahl. Dein Angriffswert ist zwar vergleichsweise gering, Du bist allerdings auch deutlich mobiler und führst darüber hinaus mehr Angriffe in kurzer Zeit aus. Du kannst sogar mehrere Pfeile auf einmal verschießen. Karakuri, die Dich in die Luft befördern, sind Dein wichtigstes Hilfsmittel. Zudem machen sie Dich für Bodenangriffe beinahe unantastbar.

• Angriffswert (Standard): 35

• Physisches Angriffsattribut: Sprung

• Freischalten: Nach Abschluss des Tutorials

Hammer

Kraftvolle Schläge sind genau das, was den Hammer in Wild Hearts auszeichnet. Die Nahkampfwaffe besticht darüber hinaus mit schwungvollen Flächenangriffen. Dadurch beseitigst Du effizient mehrere kleine Kemono auf einmal. Er liegt klobig in der Hand und benötigt langes Ausholen, bis er auf dem Boden oder einer feindlichen Kreatur einschlägt. Timing und Positionierung sind das A und O.

• Angriffswert (Standard): 50

• Physisches Angriffsattribut: Prügel

• Freischalten: Nach Abschluss des Tutorials

Klingen-Wagasa

Bei dem Klingen-Wagasa handelt es sich um eine Waffe, die wie ein Regenschirm aussieht. Sie gleicht in puncto Angriffswert dem Bogen, ist jedoch auf schnelle Nahkampfangriffe ausgelegt und befördert Dich geradezu von selbst in die Luft. Schnelle Positionswechsel zeichnen den Kampfstil aus, der sich im Gegensatz zu allen anderen Waffen sogar den Ausweichschritten als Angriff zunutze macht.

• Angriffswert (Standard): 45

• Physisches Angriffsattribut: Sprung

• Freischalten: Nach Abschluss des zweiten Kapitels

Waffen in Wild Hearts freischalten: Handkanone

Die Handkanone verwendest Du das erste Mal im Kampf gegen das riesige Kemono „Erdspalter“ und schaltest sie danach auch für das restliche Spielgeschehen frei. Die Kernmechanik besteht darin, das gegnerische Monster mit Deinem Bombardement zu Fall zu bringen. Da Du das Dauerfeuer vor allem in der Kanonen-Qi-Basis aufrechterhalten kannst, bist Du eher immobil und gefundenes Fressen für schnelle Exemplare, die zudem Flächenangriffe beherrschen.

• Angriffswert (Standard): 70

• Physisches Angriffsattribut: Prügel

• Freischalten: Nach Abschluss des zweiten Kapitels

Krallenklinge

Die wohl mobilste und flinkeste Waffenart ist die Krallenklinge. Mit ihr führst Du nicht nur schnelle Angriffe hintereinander aus – mit der Kralle hakst Du Dich am feindlichen Kemono fest und umkreist es. Dadurch bist Du geradezu unantastbar und vor jeglichem Schaden durch Flächeneffekte geschützt. Zieh Dich im richtigen Moment wieder heran und lass das Monster die scharfe Klinge der Waffe spüren.

• Angriffswert (Standard): 30

• Physisches Angriffsattribut: Schlitz/Schnitt

• Freischalten: Nach Abschluss des zweiten Kapitels

Karakuri-Stab

Der Karakuri-Stab ist eine kleine Wunderwaffe mit Überraschungseffekt: In dem Stab sind gleich mehrere Waffen auf einmal verbaut, die sich in einer bestimmten Reihenfolge abwechseln. Das macht sie schwer zu meistern, bietet aber im Umkehrschluss ein riesiges Repertoire an Angriffsmöglichkeiten. Ein perfekter Waffenwechsel ist unabdingbar, um das volle Potenzial aus dem Karakuri-Stab zu schöpfen.

• Angriffswert (Standard): 60

• Physisches Angriffsattribut: Schlitz/Schnitt

• Freischalten: Nach Abschluss des zweiten Kapitels

Alle Waffen in Wild Hearts: Tier-List

Jede Waffe in Wild Hearts, die Du im Verlauf des Spiels freischaltest, hat ihre Vor- und Nachteile. Einige von ihnen kannst Du durch das Schmieden beheben – andere zeichnen sich als Keymechanik der Waffenart aus. Welche Waffe es in Bezug auf Mobilität, Schadensoutput, Karakuri-Kompatibilität, Ausdauerverbrauch und Nutzerfreundlichkeit an die Spitze unseres Rankings geschafft hat, verraten wir Dir im Folgenden.

Da wir uns aktuell im Midgame befinden, kann unser Ranking stark vom Endgame abweichen.

S-Tier: Die besten Waffen

Krallenklinge A-Tier: Alle guten Waffen in Wild Hearts

Bogen

Karakuri-Katana

Nodachi B-Tier: Waffen

Handkanone

Karakuri-Stab C-Tier: Alle schlechten Waffen in Wild Hearts

Hammer