The Last of Us: Gleiche Szenen in der Serie und dem Game

Am 16. Januar 2023 startete The Last of Us in die erste Staffel. Dabei erzählt die HBO-Serie genau dieselbe Geschichte wie das gleichnamige Videospiel. Mit dem Game Director Neil Druckmann in der Position des Showrunners ist für die Umsetzung einer originalgetreuen Adaption gesorgt. In den bisherigen Episoden wurden manche Einstellungen tatsächlich exakt aus dem Original rekreiert. Welche Szenen sowohl im Spiel als auch in der Serie auftauchen, haben wir für Dich zusammengefasst.

Es folgen Spoiler zur Serie!

Der Ausbruch der Pandemie (S1E1)

Bei The Last of Us haben die Serienschaffenden Szenen teils eins zu eins nach der Vorlage inszeniert, was Dir bereits in der ersten Episode während des Pandemieausbruchs vor Augen geführt wird. Sobald die parasitäre Cordyceps-Infektion die Zivilisation ins Chaos stürzt, dürften sich Fans des Videospiels an zahlreiche Momente erinnern: Die Flucht aus der Wohnsiedlung, die brennende Scheune sowie die in Panik geratenden Menschen in der überfüllten Stadt.

Wenn Joel (Pedro Pascal), sein Bruder Tommy (Gabriel Luna) und seine Tochter Sarah (Nico Parker) dem apokalyptischen Geschehen zu entrinnen versuchen, kommen manche Dialogzeilen aus dem Game sogar unverändert zum Einsatz. Das ist ein originalgetreues Spektakel, das Dich vollkommen in seinen turbulenten Bann zieht.

Der Tod von Sarah (S1E1)

Am Ende dieser ausufernden Flucht kommt es allerdings zu einem überaus tragischen Vorfall und einem der emotionalsten Momente des Spiels sowie der Serie. Als Joel mit seiner verletzten Tochter Sarah auf einen Soldaten trifft, hofft er auf dessen Unterstützung. Doch der schwerbewaffnete Schütze eröffnet nach einer Funkdurchsage das Feuer auf die beiden Zivilist:innen. In letzter Sekunde rettet Tommy seinen Bruder vor dem Tod, doch für Sarah kommt jegliche Hilfe zu spät. Ein Bauchschuss beendet ihr Leben und sie stirbt in den Armen ihres erschütterten Vaters. Diese Szene bricht Dir sowohl im Spiel als auch in der Serie unmittelbar das Herz und stimmt Dich auf die aufwühlende Reise ein, auf die Dich „The Last of Us“ entführt.

Clicker-Konfrontation im Museum (S1E2)

Auf ihrem Weg zum Firefly-Treffpunkt durchqueren Joel, Tess (Anna Torv) und Ellie (Bella Ramsay) ein altes Museum, das Dir bekannt vorkommen dürfte, sofern Du das erste The Last of Us-Game gespielt hast. Der unfreiwillige Museumsbesuch artet rasch zu einem wahren Albtraum aus, denn die Clicker machen sich bemerkbar. Dabei handelt es sich um Zombies, die durch das fortgeschrittene Stadium der Infektion erblindet sind und ihre Umgebung lediglich über ihr Gehör und das von ihnen ausgestoßene Klicken wahrnehmen. Egal ob im Spiel oder in der Serie: Dieser Moment macht Dir deutlich, wie verdammt gefährlich diese Kreaturen sind. Wenn Du mehr über die Clicker erfahren möchtest, gewährt Dir Neil Druckmann in dem nachfolgenden Video einen Einblick in den Entstehungsprozess der verruchten Wesen.

Die geplatzte Übergabe von Ellie (S1E2)

Tess ist eine Figur, die Dich sowohl im Spiel als auch in der Serie begleitet – durch einen tragischen Vorfall allerdings recht früh aus der Geschichte schwindet. Nach dem Weg durch das Museum treffen Joel, Tess und Ellie am Firefly-Treffpunkt ein, wo Ellie der Untergrundbewegung übergeben werden sollte. Doch findet das Trio lediglich die Leichen der Widerstandskämpfer:innen vor. Da Tess Joel schließlich offenbart, dass sie infiziert wurde und dem Tod nahesteht, bittet sie ihren Partner darum, die Mission abzuschließen und Ellie sicher zu den Fireflys zu bringen. Anschließend opfert sie sich für die beiden mit einer zeitverschaffenden Todesaktion, die in der The Last of Us-Serie jedoch leicht von der Vorlage abweicht.

Das ist die größte Änderung bei The Last of Us

Bei all den Gemeinsamkeiten zwischen der Vorlage und der Adaption haben die Serienschaffenden bei The Last of Us einen grundlegenden Aspekt verändert, wie Showrunner Craig Mazin im Interview erklärte. Anders als im Spiel wird die Infektion in der Serie nicht über Sporen in der Luft übertragen, sondern lediglich über einen Zombiebiss. Diese Änderung wurde schlichtweg aus dem Grund vorgenommen, damit die Stars von The Last of Us ihre Gesichter nicht rund um die Uhr unter Gasmasken verstecken müssen.

Anstelle der Sporen wurde jedoch eine andere Eigenschaft entworfen, die die Infizierten überaus gefährlich macht. Dabei handelt es sich um ein ausuferndes Wurzelgeflecht, das wie eine Art Nervensystem unter den Zombies fungiert. Das heißt, sobald jemand auf eine Ranke tritt, werden zahlreiche Infizierte aufgrund dieser Konnektivität alarmiert und strömen in Massen los. Trotz Änderung bleiben die Zombies demnach das, was sie sind: Verdammt gefährliche Kreaturen!

Welche Szene aus The Last of Us hat Dich besonders beindruckt? Wir freuen uns auf Deine Meinung in den Kommentaren!

