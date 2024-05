SSV Ulm macht vorzeitig Zweitliga-Aufstieg perfekt

Saarbrücken verpasst wichtigen Sieg in Aufstiegskampf

Der 1. FC Saarbrücken hat im Aufstiegsrennen der 3. Fußball-Liga einen weiteren Rückschlag kassiert. Das Team von Trainer Rüdiger Ziehl kam am Mittwochabend gegen Rot-Weiss Essen nicht über ein 1:1 (0:1) hinaus und verpasste es in dem Nachholspiel, an dem direkten Rivalen vorbeizuziehen. Sascha Voelcke (8. Minute) brachte die Gäste früh in Führung. Kasim Rabihic (69.) glich für die Saarländer aus.