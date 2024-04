Saarbrücken verpasst wichtigen Sieg in Aufstiegskampf

Der 1. FC Saarbrücken hat im Aufstiegsrennen der 3. Fußball-Liga einen weiteren Rückschlag kassiert. Das Team von Trainer Rüdiger Ziehl kam am Mittwochabend gegen Rot-Weiss Essen nicht über ein 1:1 (0:1) hinaus und verpasste es in dem Nachholspiel, an dem direkten Rivalen vorbeizuziehen. Sascha Voelcke (8. Minute) brachte die Gäste früh in Führung. Kasim Rabihic (69.) glich für die Saarländer aus.

Rüdiger Ziehl steht im Rudolf-Harbig-Stadion. © Robert Michael/dpa

In der Tabelle ist Aufsteiger SSV Ulm mit 65 Punkten vorne und kann am kommenden Wochenende bereits den Durchmarsch in die 2. Bundesliga perfekt machen. Auch Zweitliga-Absteiger Jahn Regensburg (61) sowie Preußen Münster (58), wie Ulm als Aufsteiger dabei, haben gute Chancen auf den Aufstieg. Saarbrücken (54) und Essen (55) gehen als Verfolger in den Saisonendspurt.

