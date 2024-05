Warum Altersarmut bei Schauspielern so häufig ist

Verfassungsfeindliche Graffiti und Holzkreuze in Burg

In Burg haben Unbekannte verfassungsfeindliche Graffiti an der Mauer an einer Kirche hinterlassen. Polizisten fanden am Mittwochmorgen den Wortlaut «8. MAI - WIR FEIERN NICHT» in Verbindung mit verfassungsfeindlichen Symbolen, wie ein Polizeisprecher in Burg mitteilte. Zudem wurden dreizehn schwarze Holzkreuze mit weißer Aufschrift aufgestellt, auf denen unter anderem stand: «Mord, Vertreibung, Vergewaltigung». Die Polizei stellte die Kreuze sicher. Die Polizei sucht nach Hinweisen zu Tatverdächtigen. Der 8. Mai wird als Tag der Befreiung begangen. Die Wehrmacht hatte 1945 an diesem Tag nach dem von Deutschland begonnenen Weltkrieg gegenüber den Alliierten Sowjetunion, USA, Großbritannien und Frankreich kapituliert.