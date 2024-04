Jahrelange Hängepartie: Landtag wählt neue Datenschützerin

Durchsuchungen wegen Drogenkriminalität im Kreis Stendal

Mehrere Männer sind bei Durchsuchungen von Objekten in Tangermünde und Stendal (Landkreis Stendal) festgenommen worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, stehen fünf Beschuldigte im Alter zwischen 37 und 40 Jahren im Verdacht, gemeinschaftlich mit Drogen in nicht geringer Menge gehandelt zu haben. In den durchsuchten Objekten fand die Polizei am Mittwoch unter anderem rund 54 Kilogramm Amphetamine, 5 Kilogramm Haschischplatten, 15 Kilogramm Cannabisblüten sowie rund ein Kilogramm Crystal. Alle Drogen wurden beschlagnahmt. Zudem wurde Bargeld im unteren fünfstelligen Bereich sichergestellt. Drei der Beschuldigten wurden vorläufig festgenommen und am Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ am Nachmittag für alle drei einen U-Haftbefehl wegen Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen.