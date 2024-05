Home

Regional

Sachsen

Handball: Torhüter Plaue verlässt ThSV Eisenach vorzeitig

Torhüter Plaue verlässt ThSV Eisenach vorzeitig

Kaum ist der Klassenverbleib so gut wie sicher, gehen die Personalplanungen in Eisenach in die heiße Phase. Nach der Verpflichtung von Heinevetter gibt es Bewegung auf der Torhüter-Position.

Eisenachs Trainer Misha Kaufmann jubelt nach dem Derbysieg. © Jan Woitas/dpa

Torhüter Dominik Plaue wird den ThSV Eisenach vorfristig verlassen. Der 28-Jährige einigte sich mit dem Bundesliga-Aufsteiger, der den Klassenverbleib so gut wie sicher hat, auf eine Auflösung seines bis zum 30. Juni 2025 laufenden Vertrages. «Wir haben offene und ehrliche Gespräche geführt. Jeder wird verstehen, ich will spielen. Möglichst konstant. Das würde für mich beim ThSV Eisenach nächste Saison mit der Verpflichtung von Silvio Heinevetter noch schwieriger. Mein Wechsel ist keine Entscheidung gegen den ThSV Eisenach, sondern für meine sportliche Karriere», sagte Plaue in einer Mitteilung auf der ThSV-Homepage.

© dpa