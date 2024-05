Ostflügel des Dresdner Festspielhauses Hellerau saniert

Über 100 Millionen Euro für Talsperren und Hochwasserschutz

Im vergangenen Jahr sind mehr als 100 Millionen Euro in die Unterhaltung der sächsischen Landestalsperren, den Hochwasserschutz und die Pflege von Flüssen geflossen. «Durch das häufigere Auftreten von zu wenig oder zu viel Wasser gewinnt ein effektives Wassermanagement immer mehr an Bedeutung», erklärte der Geschäftsführer der Landestalsperrenverwaltung, Eckehard Bielitz, am Montag. In trockenen Monaten könne etwa mit Hilfe der Talsperren der Bedarf an Trinkwasser gedeckt werden. «Beim Weihnachtshochwasser konnten wir durch gezielt gesteuerte Wasserrückhaltung in vielen Gewässern wirksam die Scheiteldurchflüsse kappen.» Größere Hochwasserschäden hätten vermieden werden können, so Bielitz.