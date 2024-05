Home

Regional

Nordrhein-Westfalen

Bielefeld: Junge Liberale bestätigen Vorsitzende Brandmann im Amt

Junge Liberale bestätigen Vorsitzende Brandmann im Amt

Die Jungen Liberalen haben ihre Vorsitzende Franziska Brandmann am Freitag im Amt bestätigt. Für die 30-Jährige stimmten am Freitagabend in Bielefeld 89 Prozent der Delegierten des 68. Bundeskongresses der FDP-Nachwuchsorganisation. Die in Münster geborene und im Rheinland in Nordrhein-Westfalen aufgewachsene Politikwissenschaftlerin war 2021 erstmals zur Vorsitzenden gewählt worden. Einen weiteren Bewerber um den Führungsposten gab es in Bielefeld nicht.

Franziska Brandmann spricht beim FDP-Bundesparteitag 2023 zu den Delegierten. © Jörg Carstensen/dpa/Archivbild

Rund 500 junge Liberale beraten an diesem Wochenende unter dem Motto «Unsere Wahl: Europa!» in Bielefeld.

© dpa