Einzug von Dortmund ins Champions-League-Finale

Brand in Krematorium: Halle einsturzgefährdet

Bei einem Brand in einem Krematorium in Mechernich (Kreis Euskirchen) haben zwei Hallen in Flammen gestanden. Wie die Polizei am Donnerstagvormittag mitteilte, entwickelte sich das Feuer in einer der Hallen im Bereich des Gaseinlasses an einem Ofen. Das Feuer breitete sich über eine Styroporluke auf das Dach in einer zweiten Halle aus.