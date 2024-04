Nach Mord in Stade: Ermittler suchen Zeugen

Auseinandersetzung: Verletzte, einer in Lebensgefahr

Bei einer Auseinandersetzung in Stade sind am Freitag mehrere Beteiligte verletzt worden - einer von ihnen schwebt in Lebensgefahr. Die insgesamt vier verletzten Männer wurden in Kliniken nach Stade und Buxtehude gebracht, wie die Polizei am Abend mitteilte. Vor den Kliniken hätten Polizisten die Eingänge gesichert, um zu verhindern, dass anreisende Familienangehörige der Betroffenen sich Zutritt verschaffen.