Schüller: Die neue «Passion» war genauer am Bibel-Text

Bistum: «Die Passion» als «beeindruckende Inszenierung»

Das Bistum Fulda hat sich zufrieden mit dem in seinem Gebiet aufgeführten Bibel-Musical «Die Passion» von RTL gezeigt. Es habe sich um eine «beeindruckende Inszenierung» gehandelt, «die die Geschichte des Leidens und der Auferstehung Jesu Menschen, die mit der Bibel nicht so vertraut sind, gut nahegebracht» habe, erklärte Domkapitular Thomas Renze am Donnerstag. Besonders beeindruckt hätten ihn die «Zeugnisse auf dem Kreuzweg», in denen «sehr authentisch und lebensnah» dargestellt worden sei, wie Gott im Alltag zu erfahren sei. Er glaube, dass das den Menschen in schwierigen Zeiten guttue.