Justiz soll bis 2026 digitalisiert sein

Rechenzentrum für elektronische Akte steht

Die Digitalisierung der Justizbehörden in Brandenburg kommt voran: Am vergangenen Wochenende sei der Aufbau eines hochmodernen Rechenzentrums abgeschlossen worden, teilte ein Sprecher des Justizministeriums am Mittwoch mit. Auch die Technik für den Betrieb der elektronischen Akte sei in das Rechenzentrum übertragen worden. Insgesamt seien mehr als 27 Terabyte an Daten bewegt worden. Das entspreche etwa 5,4 Millionen MP3-Songs in mittlerer Qualität - umgerechnet 34 Jahre ununterbrochenes Musikhören, so der Sprecher.