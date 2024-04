Herthas Spieler müssen sich beweisen

Herthas Aufstieg in die Bundesliga ist abgehakt. Bedeutungslos sind die abschließenden vier Saisonspiele aber nicht - vor allem nicht für die Spieler.

Nach Meinung von Trainer Pal Dardai können die Profis von Hertha BSC in den abschließenden Saisonspielen entscheidenden Einfluss auf ihre eigene Zukunft nehmen. «In den nächsten Spielen wird sich zeigen, wer bleibt, wer geht und wer vielleicht noch ausgeliehen wird in der nächsten Saison. Da geht es schon um die Zukunft. Jeder soll sich individuell zeigen», sagte der Ungar vor dem Heimspiel gegen Hannover 96 an diesem Freitag (18.30 Uhr/Sky).

Vor allem an die jungen Spieler um Pascal Klemens (19) und Ibrahim Maza (18) appellierte der Coach. «Wir haben genug Jugendspieler bei uns, die sollen sich nochmal zeigen und nochmal bestätigen, dass die wichtig sind für uns», forderte Dardai.

Auch aus finanziellen Gründen hatte es im zurückliegenden Sommer einen Umbruch bei den Berlinern gegeben. In diesem Transferfenster drohen erneut einige Abgänge. Speziell bei Altverträgen gibt es Einsparpotenzial. So gilt neben Topverdiener Marc Oliver Kempf auch Jonjoe Kenny vermutlich als Verkaufskandidat im Sommer.

Sportdirektor Benjamin Weber sprach sich nun gegen einen großen Umbruch aus. «Wichtig ist, dass wir die Gruppe, die wir haben im Kern behalten. Wir haben eine gute und gesunde Kabine. Daran arbeiten wir die ganze Zeit schon», sagte der 44-Jährige am Mittwoch.

Aus sportlicher Sicht geht es für den Hauptstadt-Club in den abschließenden vier Saisonspielen um nicht mehr viel. Der Aufstieg ist vertagt, die Berliner müssen mindestens eine weitere Saison in der 2. Liga spielen. Ambitioniert bleibt Dardai trotzdem. «Mein Ziel für diese Saison ist noch, drei Spiele hintereinander zu gewinnen. So eine kleine Serie wäre gut, auch für die Spieler, damit sie die Sommerpause genießen können», sagte der 48-Jährige.