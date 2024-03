Bayern bewirbt sich um Testzentrum von KI-Robotern

50 Liter giftiges Pflanzenschutzmittel ausgelaufen

Rund 50 Liter giftiges Pflanzenschutzmittel sind aus einem Tank im unterfränkischen Großostheim (Landkreis Aschaffenburg) ausgelaufen. Die Feuerwehr vermutete, dass die Aufhängung des Tanks von dem Traktoranhänger gerissen war, der Tank dadurch nach unten fiel und dabei beschädigt wurde. Die Versuche des Landwirts, das Leck in dem Tank zu verschließen, waren erfolglos, wie die Feuerwehr am Sonntag mitteilte. In Schutzanzügen hätten die Einsatzkräfte dann am Samstagabend die restlichen rund 1000 Liter Spritzmittel von dem Traktoranhänger in andere Tanks gepumpt. Mit Bindemittel säuberten die Einsatzkräfte die Straße von den rund 50 Litern ausgelaufener Chemikalien. Weil der Verdacht bestand, dass kleine Mengen des Gifts in den Kanal gelangt sein könnten, kam ein Mitarbeiter der Kläranlage hinzu.