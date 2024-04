Özdemir soll Ehrenbürger seiner Heimatstadt Bad Urach werden

Postbote soll rund 1800 Briefe in den Müll geworfen haben

Ein Postbote soll im Norden von Baden-Württemberg rund 1800 nicht zugestellte Briefe in den Müll geworfen haben. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hat eine Zeugin in Flein beobachtet, wie der 53-Jährige die Briefe Mitte April in mehrere Papiercontainer warf. Die Post stammte aus einem rund zweiwöchigen Zeitraum zwischen Ende März und Mitte April. Die Beamten hätten die Briefe sichergestellt und an die jeweiligen Empfänger weitergegeben. Der Mann müsse sich nun wegen eines möglichen Verstoßes gegen das Brief- und Postgeheimnis verantworten.