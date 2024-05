71-Jährige rammt Leitpfosten und kommt auf Gegenspur

Mit fast drei Promille am Steuer: Wodka-Nachschub geholt

Mit rund drei Promille hat sich ein Mann in Trier ans Steuer seines Wagens gesetzt und Alkohol-Nachschub geholt. Am Abend des 1. Mai rief ein Zeuge die Polizei an, weil er an einer Tankstelle einen «augenscheinlich betrunkenen» Mann beobachtet hatte, teilte die Polizeiinspektion Schweich am Donnerstag mit. Der Betrunkene sei mit einem Pkw vorgefahren, um eine Flasche Wodka zu kaufen - und habe das Areal wieder mit seinem Auto verlassen.