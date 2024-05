Hagel will Frage der Spitzenkandidatur kommendes Jahr klären

Ladendieb greift mehrere Polizisten an

Ein Mann hat in Ulm nach Angaben der Polizei mehrere Beamte angegriffen und zwei davon leicht verletzt. Er fiel am Freitag auf, weil er bei einem Ladendiebstahl in einem Supermarkt erwischt wurde, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Noch vor Ort griff der 28-Jährige demnach eine Polizistin an, schlug nach ihr und traf sie am Unterarm. Dabei sei sie leicht verletzt worden. Der Mann habe daher fixiert und gefesselt werden müssen, eine weitere Streife sei zur Verstärkung angerückt. Auf dem Weg zum Streifenwagen habe er erheblichen Widerstand geleistet, nach einem Beamten getreten und diesen am Schienbein getroffen. Der 28-Jährige wurde daraufhin laut Polizei an den Beinen fixiert.