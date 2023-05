WLAN-Signal verstärken: Wir erklären Dir, wie es geht

Die Situation ist bekannt: Du sitzt abends gemütlich auf der Couch, surfst mit Deinem Handy im Internet oder willst auf dem Smart TV eine Serie streamen. Doch plötzlich gibt es Verbindungsprobleme. Das liegt oftmals an einem schwachen WLAN-Signal. Hier erfährst Du, wie Du Dein WLAN-Signal verstärken kannst und was der Unterschied zwischen einem WLAN-Verstärker und einem WLAN-Repeater ist. Außerdem geben wir Tipps, wie Du Dein WLAN-Signal auch ohne Verstärker verbessern kannst.

Kann man das WLAN-Signal verstärken?

Die kurze Antwort auf diese Frage lautet: Ja, das geht. Es gibt mehrere Methoden und Hilfsmittel, mit denen Du ein WLAN-Signal verstärken kannst. Auf diese gehen wir in den folgenden Absätzen ein.

Repeater oder WLAN-Verstärker benutzen

Die beiden geläufigsten Methoden zur Verbesserung des WLAN-Signals sind WLAN-Repeater und WLAN-Verstärker. Doch wo liegt der Unterschied und welches Gerät ist besser? Wir erklären es Dir.

Unterschied zwischen WLAN-Repeater und -Verstärker

Bei WLAN-Verstärkern und WLAN-Repeatern handelt es sich im Grunde um Geräte mit derselben Funktion. Nur die Bezeichnung „Verstärker“ ist dabei etwas irreführend. Aber warum?

Der Name WLAN-Verstärker wird oftmals genutzt, obwohl Repeater die Funktionsweise genauer beschreibt. Denn ein solches Gerät verstärkt das WLAN-Signal nicht, sondern wiederholt es. Es steht zwischen WLAN-Router und Endgerät (zum Beispiel Laptop, Smartphone oder Smart TV), nimmt das WLAN-Signal des Routers, kopiert es und erstellt ein eigenes WLAN-Signal mit identischem Namen.

Vodafone bietet Dir unter anderem den Super WLAN-Verstärker und den FRITZ!Repeater 1200 AX. Beide sind in der Funktionsweise gleich, aber mit verschiedenen Routern kompatibel.

FRITZ!Repeater 1200 AX

Der FRITZ!Repeater funktioniert mit einer FRITZ!Box AX oder einem anderen WPS-fähigen Router. Und so installierst Du den Repeater:

Schritt 1: Platziere den Repeater auf halber Strecke zwischen Deinem Router und dem Ort, an dem Du ein schlechtes WLAN-Signal hast.

Schritt 2: Stecke den FRITZ!Repeater ein und drücke den Power-Knopf. Jetzt verbindet er sich automatisch mit Deiner FRITZ!Box AX oder einem anderen WPS-fähigen Router. Danach kannst Du Dein Endgerät direkt mit dem Repeater verbinden.

Super WLAN-Verstärker

Der Super WLAN-Verstärker funktioniert mit der Vodafone Station oder der EasyBox 805. So installierst Du ihn:

Schritt 1: Installiere den WLAN-Verstärker am besten in dem Raum, in dem Dein Router steht.

Schritt 2: Schalte den WLAN-Verstärker ein und warte, bis die LED-Anzeige blau blinkt.

Schritt 3: Drücke anschließend die WPS-Taste kurz und warte, bis die LED grün blinkt.

Schritt 4: Halte jetzt die WPS-Taste Deines WLAN-Routers gedrückt, bis die WLAN- oder WPS-LED (je nach Router) blinkt. Jetzt beginnt die Einrichtung zwischen WLAN-Verstärker und WLAN-Router. Wenn die LED des Verstärkers dauerhaft grün leuchtet, ist die Einrichtung abgeschlossen und Du kannst den Verstärker nutzen.

Signalstärke weiter verbessern: Kann man mehrere WLAN-Repeater verwenden?

Es ist grundsätzlich technisch möglich, mehrere WLAN-Repeater zu verwenden. Achte dabei besonders darauf, dass sich die Frequenzbereiche der einzelnen Repeater nicht überschreiten, da es sonst zu Empfangsstörungen kommen kann. Installiere sie deswegen immer nacheinander und achte darauf, dass die Repeater nicht zu nah aneinander platziert sind. Stelle zudem sicher, dass jeder Repeater mit dem Router und nicht mit einem anderen Repeater verbunden ist.

WLAN ohne Repeater verstärken

Es gibt aber natürlich auch ein paar Dinge, die Du tun kannst, um Dein WLAN-Signal ohne Verstärker oder Repeater zu verbessern.

Der richtige Standort

Der richtige Standort Deines WLAN-Routers ist entscheidend für ein gutes WLAN-Signal in Deiner Wohnung. Am besten stellst Du ihn zentral in der Wohnung auf, an einem möglichst hohen Standort, wie zum Beispiel auf einem Regal. Vermeide es, den Router in eine Ecke auf den Boden zu stellen. Der Flur eignet sich zum Beispiel als guter Standort.

Gegenstände, die das WLAN-Signal schwächen

Es gibt verschiedene Gegenstände in einem Haushalt, die das WLAN-Signal abschwächen können. So sind etwa Objekte aus Metall, wie ein Kühlschrank, mögliche Hindernisse. Du solltest Deinen Router ebenfalls nicht neben Bluetooth-Geräten, Funklautsprechern oder einer Mikrowelle stellen, da es sich bei diesen um Funksender handelt, die sich ebenfalls negativ auf Dein WLAN-Signal auswirken können.

Außerdem solltest Du mit Deinem Endgerät nicht zu nah an Deinem Router sein. Halte einen Mindestabstand von einem Meter.

Fazit

Du kannst Dein WLAN-Signal mit einem WLAN-Repeater oder WLAN-Verstärker verbessern. Die Funktionsweise der beiden Geräte ist dieselbe.

Es ist technisch möglich, mehrere WLAN-Repeater gleichzeitig zu verwenden. Achte darauf, dass die Repeater nicht zu nah aneinander platziert sind und jeder mit dem WLAN-Router und nicht mit einem anderen Repeater verbunden ist.