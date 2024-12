Android-Schutz vor fremden Bluetooth-Trackern verbessert

AirTag-Reichweite: Das musst Du zu den Apple-Trackern wissen

Apples AirTags helfen Dir, Dinge wie den Schlüsselbund oder das Portemonnaie zu tracken – egal, ob sie in der Nähe sind oder weit weg. Aber wie hoch ist die AirTag-Reichweite? Das hängt von verschiedenen Faktoren ab, die wir Dir im Folgenden erläutern. Die AirTags von Apple sind wenige Gramm leichte Funksender mit hoher Reichweite, die Du mit Deinem iPhone koppelst und an Gegenständen befestigst. Bei Bedarf trackst Du die Sender und damit die Dinge. So findest Du einen verlorenen Rucksack wieder oder findest heraus, wo Dein Koffer gerade ist.