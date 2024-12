Google: Hotel-Suche «wie früher» schadet Hotels

WhatsApp: So kann man bald mit Nutzern von Telegram & Co chatten

Ab März 2024 soll es zumindest in der Europäischen Union möglich sein Nachrichten von anderen Instant-Messaging-Diensten zu WhatsApp und umgekehrt zu senden. So will es der Digital Markets Act der EU, der dann in Kraft tritt. Eine WhatsApp-Beta-Version zeigt schon, wie das künftig aussehen könnte. Außerdem bietet die Facebook-Schwestergesellschaft nun Kanäle in mehr als 150 Ländern an.