Opera GX: So erhöhst Du die Downloadgeschwindigkeit des Browsers

Featured: Instagram: Feed konnte nicht geladen werden? So löst Du das Problem

Du möchtest ein Bild posten oder Deinen Instagram-Feed checken, doch es taucht nur eine Fehlermeldung auf. Wir erklären, was Du tun kannst, wenn bei Instagram Die Meldung „Feed konnte nicht geladen werden” erscheint.Überprüfe Deine Internetverbindung Lädt Instagram nicht richtig, kann das an Problemen mit Deiner Internetverbindung liegen. Entweder Du bist gerade gar nicht online, oder das Netz funktioniert nur langsam. In dem Fall kann auch der Instagram-Feed nicht geladen werden. Schaue deshalb als Erstes in den Einstellungen nach, ob das WLAN eingeschaltet ist oder Du eine mobile Datenverbindung hast. • Auf Android-Smartphones wischst Du vom oberen Rand zweimal nach unten und überprüfst die Symbole für WLAN und mobile Daten. • Auf iPhones erreichst Du das Kontrollzentrum, wenn Du auf dem Display von rechts oben nach unten streichst. In der Kachel oben links findest Du in der Regel die Symbole für WLAN und mobile Daten. iPhone verbindet sich nicht mit dem WLAN: ...