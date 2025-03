Unter Haien: «Die Toten von Salzburg» im Makler-Milieu

The Little Things Ende erklärt: Wer ist der Mörder?

Seit dem 5. August ist bei Netflix das abgründige Crime-Drama „The Little Things“ verfügbar. Denzel Washington und Rami Malek gehen hier auf die Jagd nach einem eiskalten Frauenmörder. Nach einigen überraschenden Wendungen und dem schockierenden Finale bleiben jedoch viele Fragen ungeklärt. Wer ist nun eigentlich der Serienkiller? Erfahre in unserer Erklärung alles zu dem Ende und der Bedeutung von The Little Things.