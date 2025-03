Bei «Rosenheim-Cop» Max Müller ist Geburtstag auch Muttertag

Fans der ZDF-Vorabendserie «Die Rosenheim-Cops» kennen ihn seit der ersten Folge: Max Müller, der jetzt runden Geburtstag hat. Lustiger Zufall: Er ist am selben Tag im Jahr geboren wie seine Mutter.

«Rosenheim-Cops»-Star Max Müller hat am selben Tag Geburtstag wie seine Mutter Mathilde. «Wir treffen uns in einem unserer Lieblingslokale, essen was Nettes und stoßen aufs Leben an», sagte Müller der Deutschen Presse-Agentur über den gemeinsamen Ehrentag am 12. März.

Seine Mutter wird an diesem Mittwoch 86, der Schauspieler selbst feiert seinen 60. Geburtstag. «Ich mag die 60 als Zahl durchaus - als Altershinweis schon etwas weniger. Schau ma amoi!»

Der Fernsehstar ist seit der ersten Folge von «Die Rosenheim-Cops» im Jahr 2002 als TV-Polizist Michael «Michi» Mohr dabei. Ahnte er damals, dass die Serie so langlebig sein würde? «Nein. Aber ich freu' mich jedes Mal, wenn's heißt: Es geht weiter - Ihr dürft noch.» Der österreichische Schauspieler ist übrigens auch ausgebildeter Opernsänger. Die Vorabendserie läuft dienstags um 19.25 im ZDF - zurzeit mit neuen Folgen.