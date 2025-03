Scarlett Johansson schließt Rückkehr als Black Widow aus

Marvels El Muerto: Der Wrestling-Bösewicht und Spider-Man-Gegner bekommt seinen eigenen Film

Sony Pictures baut sein Marvel-Universum weiter aus und bringt den Wrestling-Bösewicht „El Muerto“ auf die große Leinwand. Doch wer ist der maskierte Gegner von Spider-Man, wie könnte sein Film aussehen und wer wird ihn spielen? Das verraten wir Dir Jetzt! Sonys Spider-Man Universe (kurz: SSU) ist nicht zu stoppen. So plant das Studio nach „Venom“ (2018), „Venom: Let There Be Carnage“ (2021) und „Morbius“ (2022) bereits die nächsten vier Spider-Man-Spin-offs: „Kraven The Hunter“ (2023), „Madame Web“ (2023), „Venom 3“ (tba) − und El Muerto (2024). Mit dieser Auswahl sorgt Sony durchaus für Überraschungen, denn während Venom 3 nach dem Erfolg der ersten beiden Teile quasi schon gesetzt war, dürften die anderen drei Schurk:innen bisher bloß eingefleischten Comic-Fans ein Begriff sein. Auch Du kennst El Muerto noch nicht? Wir stellen ihn Dir vor! Bad Bunny (@sanbenito) takes the #CinemaCon stage to announce his starring role as El Muerto during ...