Das M in M. Night Shyamalans Name steht eigentlich für Manoj. Es könnte aber genauso gut für Mystery stehen, so eng ist der Star-Regisseur mit dem Genre verbunden. Auch sein neuestes Werk „Knock at the Cabin” kommt reichlich rätselhaft und düster daher. Wir liefern Dir hier die Erklärung zu dem Thriller und verraten Dir, was das Ende des Films zu bedeuten hat.

Knock at the Cabin: Die Erklärung zum neuen Film von M. Night Shyamalan © Universal Pictures International

Als M. Night Shyamalan im Jahr 1999 seinen Mystery-Thriller „The Sixth Sense” veröffentlichte, galt er kurz darauf als neue Sensation am Regie-Himmel. Seitdem gilt sein Name quasi als Synonym für (mehr oder weniger gelungene) Plottwists, die seine Filme oftmals auszeichnen. Im Gegensatz zu diesem erzählerischen Markenzeichen blieb der glanzvolle Ruf über die Jahre hinweg nicht unbedingt an Shyamalan haften: Zu häufig mischten sich mittelmäßige bis katastrophale Beiträge in seine Filmographie.

Nun läuft seit dem 9. Februar mit Knock at the Cabin sein mittlerweile 15. Film als Regisseur im Kino. Dieser ist zwar mehr Kammerspiel-Drama als Psychothriller, gehört aber sicherlich zu Shyamalans besseren Werken der jüngeren Vergangenheit. Und obwohl oder gerade weil er diesmal auf seinen typischen Twist verzichtet, bietet sein neuer Film genügend Raum für Interpretationen. Wenn Du nach einer Erklärung für die Handlung und das Ende von Knock at the Cabin suchst, wirst Du hier fündig.

Die Handlung von Knock at the Cabin: Ungebetener Besuch

Das Paar Andrew (Ben Aldridge) und Eric (Jonathan Groff) will mit seiner Adoptivtochter Wen (Kristen Cui) einen erholsamen und entspannten Urlaub an einem abgelegenen See verbringen. Die Idylle wandelt sich jedoch schlagartig zu einem absoluten Albtraum, als vier fremde Personen auftauchen und sich gewaltsam Zutritt zu der Waldhütte der Kleinfamilie verschaffen.

Was Leonard (Dave Bautista), Redmond (Rupert Grint), Sabrina (Nikki Amuka-Bird) und Adriane (Abby Quinn) von Eric, Andrew und Wen verlangen, ist aber noch viel verstörender: Ein Mitglied ihrer Familie müsse ein anderes töten, andernfalls werde die Apokalypse eintreten und die Menschheit enden. Die Wahl liege zwar bei ihnen selbst, viel Zeit bleibe ihnen aber nicht dafür.

Während Eric und Andrew verzweifelt einen Ausweg aus der Situation suchen, entbrennt ein regelrechtes Psychoduell zwischen ihnen und den Eindringlingen. Doch sind letztere wirklich nur wahnhafte Verbrecher:innen oder ist an ihren obskuren Aussagen tatsächlich etwas dran?

Achtung, hier folgen Spoiler zu Knock at the Cabin!

Knock at the Cabin erklärt: Erzählen Leonard und Co. die Wahrheit?

Der Film lebt mehr oder weniger von der Ungewissheit: Verfolgen die vier Fremden wirklich eine Mission zur Rettung der Welt oder ist alles nur ein großer, manipulativer Schwindel? Obwohl sich die Anzeichen zu ersterem immer mehr verdichten, scheint ein homophobes Hassverbrechen als wahrer Grund des Überfalls dennoch nie gänzlich ausgeschlossen.

Erst am Ende des Films macht Shyamalan endgültig deutlich, dass es sich bei Leonard und seinen Begleiter:innen nicht um einen religiösen Kult oder hinterlistige Gewalttäter:innen handelt. Könnten die ersten beiden Katastrophen (Flut und Virusausbruch) noch als Inszenierung oder Zufall abgetan werden, herrscht spätestens nach den Flugzeug-Massenabstürzen Klarheit über die Glaubwürdigkeit der vier unfreiwilligen Prophet:innen.

Nachdem sich Eric opfert und von Andrew töten lässt, scheinen schließlich auch die tödlichen Tragödien in der Welt ein Ende zu nehmen. Das vermitteln zumindest die Medienberichte, die Andrew und Wen im Diner am Ende von Knock at the Cabin zu sehen bekommen. Die Visionen von Leonard, Redmond, Sabrina und Adriane waren also keine fundamentalistische Spinnerei, sondern tatsächlich eine Warnung vor der apokalyptischen Zukunft.

Reiter der Apokalypse: Die biblische Bedeutungsebene in Knock at the Cabin

Religiöse Themen spielten schon in vielen von M. Night Shyamalans vorherigen Filmen eine größere Rolle (zum Beispiel in „Signs – Zeichen”). Auch in Knock at the Cabin macht er keinen Hehl aus seiner Faszination für Glaubensfragen. Eric opfert sich am Ende, weil er fest daran glaubt, nur so eine lebenswerte Zukunft für Andrew und Wen ermöglichen zu können. Er stirbt für seine Familie, aber auch für die Menschheit, so wie es Jesus Christus in der Bibel tut. Eric übernimmt also die symbolische Rolle des Erlösers in Knock at the Cabin.

Leonard, Redmond, Sabrina und Adriane stehen hingegen für die vier apokalyptischen Reiter aus der Offenbarung des Johannes, was im Film sogar explizit von Eric ausgesprochen wird. In der Bibel fungieren die Reiter als Boten des drohenden Weltuntergangs. In Knock at the Cabin übernehmen die vier Eindringlinge eine ähnliche Funktion. Shyamalan unterstreicht dies auch auf visueller Ebene, indem er die Charaktere jeweils in der Farbe eines apokalyptischen Pferdes einkleidet:

Leonard trägt ein weißes Hemd und symbolisiert damit den ersten Reiter, der auf einem weißen Pferd sitzt.

Redmond trägt ein rotes Hemd und steht somit für den zweiten Reiter auf seinem feuerroten Pferd.

Die schwarz gekleidete Adriane versinnbildlicht Reiter Nummer 3 mit schwarzem Pferd.

Der vierte Reiter sitzt auf einem fahlen Pferd, passend zu dem blassgelben Hemd von Sabrina. Allerdings sind die vier Figuren nicht als exakte Personifizierungen der apokalyptischen Reiter zu verstehen, sondern eher als entgegengesetzte Versionen:

Der erste Reiter (Leonard) symbolisiert laut Bibel Kampf und Eroberung. Im Film verfolgt der sanftmütige Lehrer jedoch ein selbstloses, übergeordnetes Ziel und will dieses ohne Kampf beziehungsweise Gewalt erreichen.

Der zweite Reiter (Redmond) symbolisiert den Krieg. Redmond ist zwar ungestüm und jähzornig, empfindet in Wahrheit aber Reue für seine früheren Gewalttaten und strebt nach Vergebung und Frieden.

Der dritte Reiter (Adriane) steht für die Hungersnot. Adriane hingegen ist Köchin und bereitet Wen zwischenzeitlich sogar eine Mahlzeit zu. Sie ist also gewissermaßen das komplette Gegenteil ihres biblischen Pendants.