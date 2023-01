Chained Echoes: Tipps zu den Klassen, FP-Punkten, Kristallen & mehr

„Chained Echoes“ ist ein rundenbasiertes JRPG mit niedlicher 16-Bit-Pixelgrafik. Während der Prolog noch linear verläuft und Dir die meisten Mechaniken erklärt, wird es anschließend anspruchsvoll. In der Welt von Valandis gibt es einiges zu erkunden, und Du hast viele Freiheiten. In unserem Guide mit den besten Tipps zu Chained Echoes findest Du Hinweise, die Dir das Game nicht verrät.

Grimoire-Splitter sammeln und Talente erlernen

Mit den Grimoire-Splittern levelst Du Deine Charaktere in Chained Echoes auf – Du erhältst sie nach Bosskämpfen. Helden und Heldinnen steigen also nicht wie in vielen anderen Spielen im Level. Stattdessen investierst Du die Grimoire-Splitter in Talente. Durch das Erlernen neuer Talente ist Dein Team automatisch stärker als zuvor: Sie wirken sich entweder positiv auf Deine Charaktere aus oder negativ auf Deine Feinde.

Im Menü „Talente erlernen“ findest Du verschiedene Arten von Talenten:

• Aktionstalente: Fähigkeiten, die Du im Kampf einsetzt und TP (Talentpunkte) verbrauchen.

• Passive Talente: Sind automatisch und dauerhaft im Kampf aktiv.

• Werte-Booster: Erhöhen einen bestimmten Wert des Charakters.

Chained Echoes: FP-Punkte verteilen

Aktionstalente sind immer vorteilhaft, da sie offensive oder defensive Effekte im Kampf auslösen. Oft sind es Angriffe, die gegnerischen Einheiten in einer Runde Schaden zufügen. Es können aber auch Effekte sein, die Dich vor feindlichen Attacken schützen oder den Schaden an Deinen Charakteren reduzieren. Etwas anders sieht es bei den passiven Talenten aus.

Dahinter verbergen sich dauerhaft aktive Effekte, die etwa den Schaden gegen bestimmte Typen von feindlichen Einheiten verstärken, eine Resistenz gegen gewisse Elemente bewirken oder Deine Ausweich- sowie kritische Schadensrate erhöhen. Die Werte-Booster steigern die Statuswerte eines Helden oder einer Heldin.

Dabei handelt es sich um die typischen Werte, wie sie auch in anderen Rollenspielen wie „Baldur’s Gate 3“ oder „Steelrising“ vorkommen. Das sind zum Beispiel Lebenspunkte oder auch Geschicklichkeit. Gerade zu Beginn von Chained Echoes begegnest Du Monstern, Untoten oder auch gegnerischen Einheiten vom Drachen-Typ. Investiere in passive Talente, die den Schadensoutput erhöhen, um gegen sie anzukommen.

Bei der Verteilung Deiner Grimoire-Splitter musst Du nicht allzu sparsam sein. Du sammelst über Deinen Spielfortschritt hinweg ausreichend viele Exemplare, um alle Talente freizuschalten. Halte Dich also nicht zurück und investiere sie in Talente Deiner Wahl, um gegenwärtige und zukünftige Kämpfe zu erleichtern.

Schnell leveln – so geht’s!

In den Feldern von Rohlan reist Du nach Basil und läufst in Richtung Süden. Folge dem steinigen Weg über die Wiese. Lauf durch die Höhle und den Wasserfall hinunter. Steige aus dem Wasser und folge dem Pfad nach Westen. Sobald Du das Haus auf der linken Seite siehst, kletterst Du die Felsen hinauf.

Oben angekommen, läufst Du einmal im Halbkreis um einen weiteren Vorsprung, bis Du in einem Gebiet landest, das von fünf Ohrenschweinen besetzt ist. Besiege sie, und Du erhältst neben viel Loot auch noch einige Erfahrungspunkte, die Dein Talentlevel erhöhen. Laufe danach weiter nach Süden und interagiere mit dem blauen Kristall.

Mit ihm teleportierst Du Dich immer wieder zurück an diese Stelle, um die Ohrenschweine ein weiteres Mal zu besiegen. Denn nachdem Du für das Spiel augenscheinlich das Gebiet gewechselt hast, spawnen sie erneut. Den Prozess kannst Du jetzt wiederholen, solange Du möchtest. Die Items kannst Du beispielsweise verkaufen.

Dadurch bringt das Leveln in Chained Echoes nicht nur Talentpunkte, sondern auch einiges an Geld ein.

Tipps zu Chained Echoes: Kristalle farmen

Interagiere mit Kristalladern, und Du erhältst Kristalle. Anfangs sind die geborgenen Kristalle eher willkürlich. Sobald Du aber Bernds Frau rekrutiert, suchst Du gezielt nach bestimmten Kristallen. In puncto Nützlichkeit gilt dasselbe für Thopas: Mit seiner Rekrutierung bekommst Du bei jeder Fundstelle einen Kristall mehr aus der Ader.

Jeder Kristall ist unterschiedlich stark und hat einen jeweils anderen Effekt. Bei der Inspektion eines Exemplars im Inventar kannst Du genauere Informationen einsehen. Die Stärke siehst Du als römische Zahl neben der Bezeichnung des Kristalls. Ab Stufe drei haben sie einen Effekt: Eine passive Fähigkeit, die mit steigender Kristallstufe immer effektiver wird.

Auf Stufe 3 erhält ein Kristall seinen Effekt, und auf Stufe 5 erhöht sich seine Wirksamkeit. Dasselbe geschieht ein weiteres Mal, wenn der Kristall die zehnte Stufe erreicht. Darüber hinaus entscheidet seine Größe, wie viele Kristallplätze er einnimmt. Daher sind Kristalle mit einer Größe des Wertes 1 am besten – solche benötigen nur einen Kristallpalast an Deiner Ausrüstung.

Hinzu kommt, dass jeder Kristall einen Reinheitsgrad besitzt. Er befindet sich hinter dem Buchstaben „R“. Durch diese Information weißt Du, wie oft Du ihn noch kombinieren kannst. Je höher der Einheitswert, desto besser. Du kannst den Rang leichter erhöhen und flexibel einsetzen.

Außerdem gibt es Kristalle in natürlicher und künstlicher Form. Künstliche Kristalle erkennst Du an dem Sternchen neben dem Namen. Ein natürliches Exemplar hat dieses Sternchen nicht. Der große Unterschied zwischen ihnen ist, dass Du künstliche Kristalle lediglich als Basiskristall bei einer Kombinierung benutzen kannst. Natürliche Kristalle kannst Du sowohl als Basiskristall als auch als Kombinierungskristall verwenden.

Kristalle kombinieren – so gehts!

Nutze einen Amboss, um Kristalle zu kombinieren und ihre Stufe zu erhöhen. Jedoch gibt es in Chained Echoes einige Restriktionen, die Du dabei beachten musst. Um Kristalle miteinander zu kombinieren, müssen sie die folgenden Voraussetzungen erfüllen:

Sie müssen die gleiche Bezeichnung haben.

Ein Kristall hat einen Reinheitsgrad von null.

Bei einem von ihnen muss es sich um einen natürlichen Kristall handeln. Du setzt den Kristall mit einem höheren Reinheitsgrad als null in den Slot für Basiskristalle vom Amboss und den natürlichen Kristall in den Fusionskristall-Slot. Das Ergebnis ist ein neuer Kristall mit den folgenden Eigenschaften:

Die Stufe ist die Summe beider Kristalle.

Seine Größe entspricht dem Durchschnitt beider Kristalle.

Die Reinheit ist um einen Wert geringer als die Reinheit des Basiskristalls.

Der Kristall ist jetzt künstlich. Am sinnvollsten ist es, wenn Du Kristalle mit einer hohen Stufe und einer geringen Größenangabe kombinierst. Achte auf einen hohen Reinheitsgrad des Basiskristalls. Verwende schließlich den Amboss, um kombinierte Kristalle in Deine Ausrüstung einzusetzen. Dabei stehen Dir die Optionen „In Waffe einbauen“ oder „In Rüstung einbauen“ zur Auswahl. Tipps: Die besten Charaktere und Klassen in Chained Echoes Unter Berücksichtigung der Talente und Fähigkeiten jedes Charakters sowie ihrer Teamdynamik haben wir ein Ranking aller Helden und Heldinnen in Chained Echoes vorgenommen. Dabei haben sich Charaktere mit klaren Vorteilen herauskristallisiert, die durch ihr Moveset und ihre Effekte ganz klar überzeugen. Aber auch den Zeitpunkt, an dem Du einen neuen Helden oder eine neue Heldin im Spiel rekrutierst, haben wir in unserer Tier-List berücksichtigt. Beispielsweise handelt es sich bei Egyl um einen soliden Kämpfer, jedoch schließt er sich so spät Deinem Team an, dass Du bereits andere Helden oder Heldinnen aufgewertet hast. Tier-List: Alle Charaktere im Ranking Unter all diesen Gesichtspunkten ergibt sich das folgende Ranking: S-Tier

Sienna

Mikah A-Tier

Victor

Ba’Thraz B-Tier

Lenne

Glenn

Amalia

Tomke C-Tier

Raphael

Magnolia D-Tier

Egyl

Robb Bitte akzeptieren Sie die Nutzung von Drittanbieter-Einbindungen mit einem Klick auf den folgenden Button:



Inhalt von "youtube-nocookie.com" laden! Tier-List: Alle Klassen in Chained Echo im Ranking Um ein Ranking der besten Klassen vorzunehmen, haben wir uns den Pool an Talenten angesehen. Dabei hat jede von ihnen klare Vor- und Nachteile. Das subjektive Empfinden spielt zudem eine große Rolle, denn nicht jeder Spielstil trifft unseren oder Deinen persönlichen Geschmack. Welche Klassen aber allgemein durch eine gute Spielbarkeit und Flexibilität überzeugen und darüber hinaus starke Talente erlernen, liest Du hier: S-Tier

Cleric (Seelsorger)

Warrior (Krieger) A-Tier

Mage Warrior

Bandit

Chemist B-Tier

Summoner

Monk (Mönch)

Rune Knight

Gambler C-Tier

Vampire (Vampire)

Pyromancer D-Tier