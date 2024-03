Mann prallt mit Auto gegen haltenden Wagen: Zwei Verletzte

Frau prallt mit Auto gegen Wand: Lebensgefährlich verletzt

Eine 87-jährige Autofahrerin ist mit ihrem Wagen in Dortmund gegen eine Hauswand geprallt und dabei lebensgefährlich verletzt worden. Sie wurde am Freitagvormittag in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Abend mitteilte.